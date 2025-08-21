ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
©
Естествено, високи температури ще има и през септември, но те ще са далеч от труднопоносимите 38-40 градуса.
През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от южната четвърт. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад.
След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28°- 31° на места в Западна България до 35°-37° в Горнотракийската низина и Лудогорието.
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад, в събота умерен, временно силен, в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.
През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от югоизток и температурите ще се повишават бавно. В сряда след обяд над северните и западните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.
В четвъртък със северозападен вятър ще прониква хладен въздух. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на места в Централна и Източна България ще превали краткотраен дъжд.
Още по темата
/
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
11:09
Още от категорията
/
Зам.-министър на икономиката: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги
18:12
Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
20.08
Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.