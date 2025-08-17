ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
©
На 18 и 19 август над западната половина от страната въздушната маса ще се лабилизира. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще се понижат слабо. На изток ще се задържи слънчево.
През следващите дни отново над цялата страна ще се установи слънчево време. Температурите ще се повишат и ще бъдат над климатичните норми. Около средата и до края на третото десетдневие от месеца ще преобладава слънчево време, но през повечето дни ще има и временни увеличения на облачността, на отделни места и валежи. Температурите ще се понижат относително и ще са близки до обичайните за края на август.
Още по темата
/
При ухапване от кърлеж - намокрете памук със спирт, задръжте за 5-10 мин. и го извадете внимателно
16.08
Проучване: Градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения – коя е държавата фаворит
16.08
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
Още от категорията
/
Боян Юруков за продажбата на държавни имоти: Списъкът изчезна, заявките за прозрачност ги няма
11:02
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
10:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.