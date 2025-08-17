В началото на периода ще бъде слънчево, а температурите ще са близки до обичайните за средата на август. Вятърът ще е от изток-североизток, до умерен, в югоизточните райони временно силен, съобщават от НИМХ.На 18 и 19 август над западната половина от страната въздушната маса ще се лабилизира. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще се понижат слабо. На изток ще се задържи слънчево.През следващите дни отново над цялата страна ще се установи слънчево време. Температурите ще се повишат и ще бъдат над климатичните норми. Около средата и до края на третото десетдневие от месеца ще преобладава слънчево време, но през повечето дни ще има и временни увеличения на облачността, на отделни места и валежи. Температурите ще се понижат относително и ще са близки до обичайните за края на август.