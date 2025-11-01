НИМХ публикува прогнозата за времето за целия ноември
През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.
Около средата и към края на периода има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи. През повечето дни от второто и третото десетдневие изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони и мъгливо и предимно облачно в равнинната част от страната.
На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло. През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми.
