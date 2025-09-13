ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ публикува пълната прогноза за седмицата 15 - 20 септември
©
През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.
Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23° и 28°, в северозападните райони около 20°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.
Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Дневните температури ще започнат да се повишат, а минималните ще са между 9° и 14°.
В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили. Преобладаващите максимални температури ще са предимно между 26° и 31°.
В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла. В Северна България ще продължи да духа до умерен северозападен вятър.
В събота вятърът от североизток ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, намаляваща в следобедните часове над западните райони до предимно слънчево. Дневните температури ще се понижат.
Още от категорията
/
На вниманието на шофьорите! В голям участък от АМ "Струма" движението в аварийните ленти ще бъде ограничено
08:42
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
08:40
Министър Запрянов отговори: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.