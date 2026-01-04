НИМХ с прогноза за утрешния ден: Жълт код е обявен за Варна
©
През нощта облачността над страната ще се увеличи и вплътни, но само на отделни места в Северна България и Рило-Родопската област ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони ще има условия за поледици. Югозападният вятър в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се задържи умерен и поривист, съобщи НИМХ.
Минималните температури ще бъдат в широки граници: от минус 1° в северозападните райони до 13° в югоизточните, в София – около 5°. Утре ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – до 14°-16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.
В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
Още по темата
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
30.12
Още от категорията
/
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
21:31 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
20:57 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:19 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.