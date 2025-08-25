ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с прогноза за времето до края на август
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще е без съществена промяна.
Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обяд над масивите в Западна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.
През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен.
Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.
