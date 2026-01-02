НИМХ с пълна прогноза до края на следващата седмица, идва сняг
В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са доста високи; минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15°-16°.
Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще застудее. На места ще превали слабо, отначало предимно дъжд, но ще преминава в сняг. Възможни са и поледици. Температурите ще станат близки до нулата.
В началото на новата седмица в Северна България и планините ще останат условията за валежи. Вятърът отново навсякъде ще е юг-югозападен и в северозападните райони временно ще се затопли, но впоследствие температурите пак ще се понижат и ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В Източна България ще се задържи сравнително топло с температури до 15°-16°.
В средата на седмицата, с преминаването на фронта през цялата страна вятърът ще е от северната четвърт, най-късно ще се обърне в югоизточните райони. Дъждът в повече райони ще премине в сняг; дъжд ще превалява в равнинната част от Южна България и по Черноморието.
Температурите ще са в широки граници, но с малък денонощен ход, от минус 1° - минус 2° в северозападните до 14°-15° в югоизточните райони, в четвъртък и там ще се понижат.
