Днес над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но превалявания ще има на места главно в планините. След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.в западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от северозапад, в петък временно от югоизток, в нощните часове и ще стихва; в източната половина ще е по-често слаб до умерен, от северната четвърт. Сутрин ще е по-студено, дневните температури слабо ще се повишат.На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго. Около и след обяд ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, към сряда - и средна.Минималните температури ще са около нулата, максималните ще са най-високи в средата на седмицата - предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски, 5°-8°.ще е почти тихо и ще има условия за по-масови и по-трайни мъгли.сутринта също на много места ще се образуват мъгли, но през деня, с появата на слаб западен вятър, ще се разсеят.