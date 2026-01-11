Днес снеговалежите ще продължат, в Северна България и планинските райони снежната покривка ще се увеличава. Ще духа умерен до силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и максималните температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°, съобщаат от НИМХ.По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.още преди обяд валежите ще спрат и над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България и Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Ще продължи да застудява и минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в югоизточните райони – около 0°.И въвще остане студено – сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.ще започне бавно затопляне. Със слаб южен поток от запад ще се появи висока облачност, но в низините и по долините на реките ще има мъгла или ниска облачност – там дневните температури ще остават близки до 0°, а в Южна България ще се повишат до 8°-10°.в Северна България ще e облачно, мъгливо и с отрицателни нощни температури и дневни около 0°, а в Южна – ще остане по-топло, с разкъсана облачност, която до вечерта в петък ще се увеличи, все още без валеж.В края на периода вятърът ще се ориентира от североизток, в източните райони ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще е значителна, но все още без съществени валежи.