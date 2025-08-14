Презще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Това съобщиха от НИМХ.Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.Презатмосферата над страната ще се лабилизира. Ще има и слънчеви часове, но и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.вятърът временно ще се ориентира от северозапад, във вторник отново ще се завърти от изток-североизток.Въви температурите слабо ще се понижат. Вще преобладава слънчево време, но все още са възможни и краткотрайни валежи, на малко места и предимно слаби.Температурите ще се повишават, повече в четвъртък, когато вятърът ще е от югоизток.