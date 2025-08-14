ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седмица
Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.
През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Ще има и слънчеви часове, но и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
В понеделник вятърът временно ще се ориентира от северозапад, във вторник отново ще се завърти от изток-североизток.
Във вторник и температурите слабо ще се понижат. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, но все още са възможни и краткотрайни валежи, на малко места и предимно слаби.
Температурите ще се повишават, повече в четвъртък, когато вятърът ще е от югоизток.
