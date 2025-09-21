ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ: Пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране
©
Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.
Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.
Още от категорията
/
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:20
Иван Таков категоричен: Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв.
09:54
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани и от вносителите на искането
20.09
След кибератаката в няколко европейски града: Няма данни за промяна в полетите на летището в София
20.09
Младежкото БСП: Най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора да живеят спокойно
20.09
Радев и командирът от Военноморските сили на САЩ: Изтребителната авиация носи удовлетворението, че си полезен на страната си
20.09
Политолог: Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.