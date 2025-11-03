НОИ гледа отново план-сметката на държавата
След последните сметки на властта минималната работна заплата търпи промени и от 605 се вдига на 620 евро. Реформи се предвиждат и в парите за майчинство през втората година. Управляващите предлагат майките, които решат да останат вкъщи и през втората година да получават 460 евро.
Припомняме, че партиите в управлението обявиха, че ще плащаме по-високи осигуровки за пенсии, но няма да има увеличение на други данъци, както и на вноските за здравно осигуряване.
