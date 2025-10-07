Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2025 г. е 1858,85 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2024 г. до 31.08.2025 г. е 1780,84 лв.Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.