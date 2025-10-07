ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ каза на каква база ще се изчисляват новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
