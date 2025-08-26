ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ с чакани плащания днес
©
"Фокус" припомня, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.
Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите
Още по темата
/
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
15:13
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16.08
Още от категорията
/
Борисов от Добрич за МВР и ДАНС: Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави
24.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.