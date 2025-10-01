ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ с информация за изплащането на пенсиите и обезщетенията за октомври
© Фокус
На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Още по темата
/
Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени
09:21
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
28.09
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
22.09
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без реформи - това автоматично вдига инфлацията
21.09
Още от категорията
/
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
12:13
Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски": В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор
10:51
Бивш служител на ИААА: Съкращаван съм три пъти от тази администрация, за мен корупцията не може да се случва, ако отгоре няма чадър
09:51
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
08:31
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.