НОИ с важна информация за пенсиите
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
Общата сума на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец юли 2025 г. възлиза на 8 540,7 млн. лв., което представлява 56,1% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 118,8 млн. лв. Размерът на извършените разходи към месец юли 2025 г. е 15 358,7 млн. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1 603,1 млн. лв.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 13 613,2 млн. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на 2024 г. разходите за пенсии са с 1 500,0 млн. лв. (12,4%) повече. Броят на пенсионерите за месец юли 2025 г. е 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юли 2025 г. е 1 015,22 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%).
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към месец юли 2025 г. са в размер на 1 632,4 млн. лв., което е 53,1% от плана за годината. Отчетените разходи са с 98,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли 2025 г. е 6 852,6 млн. лв.
Учителски пенсионен фонд
Общата сума на отчетените приходи по бюджета на Учителския пенсионен фонд към месец юли 2025 г. възлиза на 84,6 млн. лв. което представлява 60,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 13,9 млн. лв. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към месец юли 2025 г. са в размер на 66,9 млн. лв. което е 53,6% от плана за годината. Извършените разходи са с 9,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.
Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Общата сума на приходите по бюджета на фонда към месец юли 2025 г. възлиза на 2 766,0 хил. лв., което представлява 86,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 074,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г. Общо отчетените разходи на фонда към месец юли 2025 г. са в размер на 2 055,0 хил. лв., което е 42,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 470,4 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.
