Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.Общата сума на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец юли 2025 г. възлиза на 8 540,7 млн. лв., което представлява 56,1% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 118,8 млн. лв. Размерът на извършените разходи към месец юли 2025 г. е 15 358,7 млн. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1 603,1 млн. лв.В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 13 613,2 млн. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на 2024 г. разходите за пенсии са с 1 500,0 млн. лв. (12,4%) повече. Броят на пенсионерите за месец юли 2025 г. е 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юли 2025 г. е 1 015,22 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%).Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към месец юли 2025 г. са в размер на 1 632,4 млн. лв., което е 53,1% от плана за годината. Отчетените разходи са с 98,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли 2025 г. е 6 852,6 млн. лв.Общата сума на отчетените приходи по бюджета на Учителския пенсионен фонд към месец юли 2025 г. възлиза на 84,6 млн. лв. което представлява 60,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 13,9 млн. лв. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към месец юли 2025 г. са в размер на 66,9 млн. лв. което е 53,6% от плана за годината. Извършените разходи са с 9,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.Общата сума на приходите по бюджета на фонда към месец юли 2025 г. възлиза на 2 766,0 хил. лв., което представлява 86,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 074,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г. Общо отчетените разходи на фонда към месец юли 2025 г. са в размер на 2 055,0 хил. лв., което е 42,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 470,4 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.