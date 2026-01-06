НОИ с важна информация за болничните листове и решенията по обжалването им
©
Чрез ЕПЕУ се осигурява:
– достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии;
– заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронен адрес за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;
– достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва достъп без промяна до: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация.
Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.
Още от категорията
/
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
10:53
Варна е в пика на грип А
10:53
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:03
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
23:02 / 05.01.2026
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
22:46 / 05.01.2026
Пием ли кафе на двойна цена? Какво се случва с цените на вендинг ...
22:18 / 05.01.2026
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване ...
21:26 / 05.01.2026
Проф. Малинов: ГЕРБ повече няма да си сътрудничи с ДПС "Ново нача...
20:51 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.