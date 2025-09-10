ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ с важна новина за парите на българите
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
