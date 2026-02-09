НОИ ще зарадва пенсионерите днес
© ФОКУС
Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г.
На 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Още по темата
/
Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
03.02
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
31.01
Още от категорията
/
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
08.02
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
08.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръ...
22:38 / 08.02.2026
Плугчиева: Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподход...
22:38 / 08.02.2026
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на...
21:31 / 08.02.2026
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а бъл...
19:43 / 08.02.2026
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не договорен, има с...
18:54 / 08.02.2026
Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Казвал ми е, че е и...
18:57 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.