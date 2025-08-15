ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
