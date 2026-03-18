Парламентът прие единодушно решение, с което даде мандат на служебното правителство да заяви позиция на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март т. г. за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до приключване на текущия й преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация. 

Решението бе подкрепено със 145 гласа "за", няма "против" или "въздържал се".

Служебният премиер Андрей Гюров ще участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. На него европейските лидери ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително ескалацията в Близкия изток, както и цените на енергията и енергийната сигурност.