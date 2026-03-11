Сподели close
Народните представили ще изслуша служебния министър на електронното управление Георги Шарков и членовете на ЦИК във връзка с подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори, предаде репортер на ФОКУС. 

Предложението е внесено от депутата Ангел Славчев от ПГ на ''Възраждане". Като първа точка в дневния ред депутатите ще разгледат на първо четене Законопроект за прозрачност и почтеност в управлението т.нар. закон за лобизма. Вносители са бившият министър на правосъдието Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.

В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.