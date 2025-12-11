Сподели close
Народните представители приеха на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, предаде репортер на "Фокус". 

"За" гласуваха 122, "против" 89, нямаше "въздържал се. 

В дневния ред е и първото четене на новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.

Основни параметри на бюджета: 

-Проектобюджет на ДОО запазва осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на нивата от 2025 г., като пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по швейцарското правило с очаквано увеличение от 7–8%.

-От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата и минималният осигурителен доход ще бъдат 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро.

-Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 460,17 евро, като се запазват минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 и 54,78 евро.



По време на дебатите в пленарна зала социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.