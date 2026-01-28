Народното събрание прие строги правила за атракционните услуги. Те са обобщени в приетия на две четения Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.Според новоприетия закон всеки доставчик на атракционни услуги ще подлежи на задължителна регистрация в национален туристически регистър с цел гарантиране на прозрачност и информираност за потребителите. Също така всеки, който предоставя такива услуги, ще трябва да осигурява застраховка "злополука" за клиентите и да преминава редовни проверки от акредитирани органи.Въвеждат се задължително обучение на персонала, както и планове за безопасност, както и контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация.Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.