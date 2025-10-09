ЗАРЕЖДАНЕ...
НС решава: Продажбата на "Лукойл" да става със становище на ДАНС и МС
Законопроектът влезе в дневния ред на Народното събрание по време на днешното пленарно заседание по предложение на председателя на парламента Наталия Киселова. Народните представители гласуваха със 125 гласа "За", 83 гласа "против" и 8 гласа "въздържали се". Предложението бе прието с гласовете на управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало, които са и вносители на законопроекта.
Текстовете по предложението предвиждат следното:
- ДАНС ще прави предварително проучване на кандидат-купувача на рафинерията на "Лукойл"
- Министерският съвет да се произнася за продажбата, ако ДАНС разреши.
Вчера на съвместно заседание две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата комисия депутатите одобриха продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет.
Какво още е заложено в проекта?
-Собствеността на рафинерията да остане отворен риск за националната сигурност на България и да изисква механизми за гарантиране на националния и съюзен интерес
-Активите на "Лукойл" ще бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша
Дебатите по предложението започнаха със скандал между управляващи и опозиция заради спешността на внесените промени и бързото им разглеждане в комисии.
Депутатите решиха и да удължат заседанието до разглеждането на предвидените за днес точки в дневния ред.
