НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.
Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
05.11
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
04.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
13:45
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
11:55
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
10:40
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
05.11
един тракиец
преди 49 мин.
Перфектно. Сега, кметът може да пусне по няколко рейсчета и всички ще са щастливи. Пловдив плаща, хората пътуват на воля.
Помак Керезов
преди 1 ч. и 3 мин.
Пагубни са за частните фирми, които държат транспорта в Пловдив, подкрепяни от общината :)) след като няма градски транспорт в града от десетилетия, става така :)
