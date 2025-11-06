Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение в Закона за автомобилните превози. С допълнението отпада задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.