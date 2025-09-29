През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 53.0%. Намаление е регистрирано само при пропан-бутановите смеси - с 11.1%.Доставките на енергийни продукти отбелязват нарастване, като най-голямо е при твърдите горива - с 44.4%. Значително нарастват доставките на автомобилния бензин, като към момента достигат обичайните си равнища. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".– твърди горива - с 53.0% до 1 346 хил. тона;– електрическа енергия - с 8.1% до 3 270 ГВтч;– дизелово гориво - с 4.1% до 278 хил. тона;– автомобилен бензин - с 0.7% до 135 хил. тона;Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 11.1% до 8 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.– пропан-бутанови смеси - с 38.5%;– твърди горива - с 8.1%;– дизелово гориво - със 7.0%;– електрическа енергия - с 6.6%;– автомобилен бензин - с 3.6%.Производството на природен газ остава без изменение.– твърди горива - с 44.4% до 1 386 хил. тона;– електрическа енергия - с 15.1% до 2 766 ГВтч;– дизелово гориво - с 10.1% до 262 хил. тона;– природен газ - със 7.4% до 159 млн. куб. метра;– пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. тона (виж таблица 1).– автомобилен бензин - с 3.5%;– природен газ - с 3.2%;– дизелово гориво - с 1.2%;– електрическа енергия - с 0.1%.– пропан-бутанови смеси - с 18.8%;– твърди горива - със 7.8%.