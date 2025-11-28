Сподели close
През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при дизеловото гориво - със 7.3%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 30.8%. Това съобщават от НСИ. 

При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при природния газ - с 15.5%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 32.2%.

Производство на енергийни продукти

През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нараства производството на:

- дизелово гориво - със 7.3% до 278 хил. тона;

- автомобилен бензин - с 6.4% до 150 хил. тона.

Намалява производството на:

- твърди горива - с 30.8% до 730 хил. тона;

- електрическа енергия - с 6.9% до 2 936 ГВтч.

Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение

Спрямо същия месец на 2024 г. нараства производството на:

- автомобилен бензин - с 21.0%;

- дизелово гориво - с 6.1%.

Намалява производството на:

- твърди горива - с 49.3%;

- пропан-бутанови смеси - с 33.3%;

- електрическа енергия - със 7.4%.

Производството на природен газ остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нарастват доставките на:

- природен газ - с 15.5% до 179 млн. куб. метра;

- автомобилен бензин - с 4.7% до 67 хил. тона.

Намаляват доставките на:

- твърди горива - с 32.2% до 759 хил. тона;

- дизелово гориво - със 17.4% до 242 хил. тона;

- пропан-бутанови смеси - с 14.6% до 35 хил. тона;

- електрическа енергия - със 7.1% до 2 378 ГВтч.

Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на:

- автомобилен бензин - с 31.4%;

- дизелово гориво - с 28.7%;

- електрическа енергия - с 1.2%.

Намаляват доставките на:

- твърди горива - с 48.5%;

- природен газ - с 5.8%;

- пропан-бутанови смеси - с 5.4%.