През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при дизеловото гориво - със 7.3%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 30.8%. Това съобщават от НСИ.При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при природния газ - с 15.5%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 32.2%.През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нараства производството на:- дизелово гориво - със 7.3% до 278 хил. тона;- автомобилен бензин - с 6.4% до 150 хил. тона.- твърди горива - с 30.8% до 730 хил. тона;- електрическа енергия - с 6.9% до 2 936 ГВтч.Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменениеСпрямо същия месец на 2024 г. нараства производството на:- автомобилен бензин - с 21.0%;- дизелово гориво - с 6.1%.Намалява производството на:- твърди горива - с 49.3%;- пропан-бутанови смеси - с 33.3%;- електрическа енергия - със 7.4%.Производството на природен газ остава без изменение.През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нарастват доставките на:- природен газ - с 15.5% до 179 млн. куб. метра;- автомобилен бензин - с 4.7% до 67 хил. тона.- твърди горива - с 32.2% до 759 хил. тона;- дизелово гориво - със 17.4% до 242 хил. тона;- пропан-бутанови смеси - с 14.6% до 35 хил. тона;- електрическа енергия - със 7.1% до 2 378 ГВтч.Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на:- автомобилен бензин - с 31.4%;- дизелово гориво - с 28.7%;- електрическа енергия - с 1.2%.Намаляват доставките на:- твърди горива - с 48.5%;- природен газ - с 5.8%;- пропан-бутанови смеси - с 5.4%.