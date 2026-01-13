НСИ каза колко са кината в България и на каква публика се радват
През изминалата година киното в България продължи да привлича многобройни зрители и да изпълва салоните с интересни сюжети и емоционални истории.
През 2024 година:
• 84 кина са функционирали в различни населени места в цялата страна;
• 240 екрана са предоставили възможност на киноманите да избират сред разнообразни филмови заглавия;
• 319 136 са направените прожекции;
• 4 481 хил. са реализираните посещения.
