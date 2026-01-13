На 13 януари отбелязваме Деня на българското кино. Националният статистически институт излезе с интересна информация по темата.През изминалата година киното в България продължи да привлича многобройни зрители и да изпълва салоните с интересни сюжети и емоционални истории.• 84 кина са функционирали в различни населени места в цялата страна;• 240 екрана са предоставили възможност на киноманите да избират сред разнообразни филмови заглавия;• 319 136 са направените прожекции;• 4 481 хил. са реализираните посещения.