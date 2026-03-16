НСИ отчита 3,3% годишна инфлация за февруари, над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение
"Над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение, което означава, че процесът по изземването на левовите банкноти е практически завършен", уточни Иванов. Той припомни, че където все още се предават левове, търговските банки извършват обмен безплатно и без такси до средата на годината, а Българската народна банка (БНБ) осигурява безсрочен обмен.
"В момента няма никакъв проблем с обращението на евробанкнотите и евромонетите. Това се потвърждава и от данните, като сигналите за затруднения са изключително малко", подчерта Иванов.
По темата за инфлацията, заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев съобщи, че месечният ръст за февруари е 0,4%, което е с 0,1 процентни пункта над предварителните експресни оценки (т.нар. флаш инфлация) от миналата седмица. Годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. остава 3,3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение в рамките на Европейския съюз, отчита месечна инфлация от 0,2%, с 0,1 процентен пункт над предварителните оценки, а годишната стойност е 2,1%, при предварителни 2,0%. "Това ниво е близко до средните стойности за еврозоната", коментира Колев.
За периода от 6 до 12 март в МВР са регистрирани шест нови опита за прокарване на фалшиви евробанкноти. По случаите са образувани две досъдебни производства и четири проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 21 банкноти – 16 с номинал 10 евро, 4 с номинал 50 евро и 1 с номинал 5 евро. От началото на годината до 12 март общият брой на опитите за прокарване на фалшиви евробанкноти достига 177, включително и такива с реквизитна цел.
