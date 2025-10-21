През 2024 г. институционален сектор "Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -6 240 млн. лв., или -3.0% от брутния вътрешен продукт (БВП), по окончателни данни на Националния статистически институт, цитирани от "Фокус".Дефицитът в подсектор "Централно управление“ е в размер на -5 320 млн. лв., или -2.6% от БВП. Подсектор "Местно управление“ е реализирал дефицит от -849 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -71 млн. лева.Дългът на Република България за 2024 г. е в размер на 48 851 млн. лв., или 23.8% от БВП.Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.