ЗАРЕЖДАНЕ...
НСИ с данни за дупките в бюджетите на секторите на държавното и централното управления
©
Дефицитът в подсектор "Централно управление“ е в размер на -5 320 млн. лв., или -2.6% от БВП. Подсектор "Местно управление“ е реализирал дефицит от -849 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -71 млн. лева.
Дългът на Република България за 2024 г. е в размер на 48 851 млн. лв., или 23.8% от БВП.
Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.
Още по темата
/
Гуцанов: 18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили
12.09
Още от категорията
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
20.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Външният министър: България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир
20.10
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
20.10
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите работили в...
22:54 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е...
22:53 / 20.10.2025
Проф. Николай Габровски е "Лекар на 2025"
22:01 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.