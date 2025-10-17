ЗАРЕЖДАНЕ...
НСИ с данни за фалиралите фирми у нас
В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици се увеличават с 0.1%, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност с 0.2%.
Разпределение на новорегистрираните и обявилите банкрут правни единици по сектори
През третото тримесечие на 2025г. с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор G "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ съответно – 88.9 и 88.8%. /виж галерията/
