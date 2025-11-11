НСО атакува шофьора, заснел колоната край Пловдив: Арогантно и безотговорно поведение
Според НСО водачът не се е съобразил със светлинните сигнали на охранителните коли, а действията му са били "арогантни, безотговорни и представляващи пряка заплаха за охраняемото лице“.
В краткия клип се виждат пет автомобила със сини светлини два джипа и три мерцедеса които извършват бързо изпреварване на колона от МПС.
От НСО уточняват, че подобни ситуации създават сериозен риск за сигурността на охраняваните лица и подчертават, че при използване на специален режим на движение другите участници в трафика са длъжни да осигурят свободен коридор.
Случаят предизвика широки реакции в социалните мрежи, където потребители спорят както за поведението на шофьора, така и за начина на движение на колоната на службата.
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
20:59
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
17:23
Годишния доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
13:34
Аре бежи
преди 42 мин.
Е това вече е подигравка!!! Ясно показва за какви се възприемат и НСО и охрямяемите от тях и за какви мислят нормалните хора, които ги хранят! НАГЛЕЦИ, САМОЗАБРАВЯТЕ СЕ!
