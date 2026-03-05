НЗОК е дала на прокуратурата случаи на хоспитализации, за да се установи дали има злоупотреби с лични данни на пациенти. Това стана ясно от думите на доц. Петко Стефановски (управителят на НЗОК) пред журналисти.По данните, които бяха оповестени - районните здравни каси са проверили 258 болници. За тях е имало данни, че 4 155 пациенти са се водили приети за лечение, но са били в игрални зали."Смущаващ е фактът, че почти половината от проверяваните здравноосигурени лица или не са били намерени, или не са съдействали, когато са били потърсени от нашите служители. За мен този контрол не завършва до тук и определено има какво още да се работи. За нас, като здравен фонд, е от изключително значение да имаме бърза връзка с пациентите", смята подуправителят на НЗОК, проф. Момчил Мавров.С 1659 от пациентите районната здравноосигурителна каса не е осъществила контакт, а 234 от пациентите са отказали съдействие. Останалите пациенти са потвърдили, че са били в болница в периода, за който има данни, че са били в игрална зала.7.49% са си признали, че са излизали от болницата по време на престоя си и са залагали."Проверките на НЗОК по отчетените хоспитализации и казина показаха голямо нещо - повече от 10% от пациентите отказаха съдействие. Ще работим за изграждане на доверие между институцията и тях. Защото те са в центъра на системата, техните правя защитава контрола“, каза доц. Стефановски.- 102 пациенти са посочили, че данните от личната им карта са ползвани от други лица;- 11 пациенти са казали, че са били в болница, но не са оставали да пренощуват в лечебното заведение, за което на болниците са санкционирани наложени санкции.Неплатените дейности от страна на НЗОК и наложените санкции общо са в размер на близо 60 хил. евро.