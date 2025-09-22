ЗАРЕЖДАНЕ...
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
© NOVA
Николай Банчев е на 56 години, няма почти никакъв официален трудов стаж. За да се издържа, извършва строителни услуги.“Фаянс, теракот, зидария, външна изолация, вътрешна изолация, гипсокартон, всичко от строителството, самоук съм. Завършил съм 8 клас, но с течение на времето научаваш се, неволята учи", разказва той пред NOVA.
Не вярва нито на институциите, нито на работодателите.
“Социални помощи не ползвам, с договор не съм бил на работа, защото съм ходил на някакви фирми, искат данните, телефонен номер и ти казват “Ще ви се обадим". Ако чаках това обаждане, досега нямаше как да оцелея", споделя Банчев. Затова и се захванал да помага на хора от селото и съседните населени места. След като 9 месеца бил личен асистент на майка си, но тя починала, Николай се обърнал към Бюрото по труда.
“Те ми казват, че нямат право да ми плащат нищо, записаха ми имената и ми искаха дипломата. Аз я нямам, изгубих я, откъде да я взема? Нямам нищо, абсолютно нищо, никъде не фигурирам. Аз и да отида да се регистрирам в Бюрото по труда, те както ме водят неграмотен, за тях само отивам да се подписвам, че съм жив", коментира той.
Хора като Николай ще бъдат издирвани от междуведомствен екип с участието на 12 институции. Целта е да се установи кои са, както и какви са причините да не работят и да не търсят работа.
Йоана Терзиева, която е директор на Дирекция "Бюро по труда" Русе, обясни, че първа стъпка е идентификация. “Тъй като ние трябва да достигнем до лицето през данните които са регистрирани в базите, съответно да проверим, да отхвърлим дали то учи, или работи и след това е въпрос на контакт с лицето и въпрос на междуинституционална дейност. Може да е в сивия сектор , може да е представител на уязвима група, което е честа хипотеза", казва тя.
След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им.
“Точно това е и задачата на междуинституционалния екип, затова в него влизат и колегите от социално подпомагане - да окажат подкрепа, чисто социална, каквато констатираме, че ще е нужна на съответните лица. Активираме всички мерки, с които разполагаме, така че те да бъдат активно включени в пазара на труда", казва Терзиева.
Макар и обезверен, Николай е готов да се включи в курс за повишаване на квалификацията. “Да, бих отишъл, по този начин го утвърждавам и ще имам някакво предимство, някаква привилегия", смята той.
Още от категорията
/
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на заплатите няма да има инфлация!
09:30
Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
21.09
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.