Играч на Powerball в Арканзас получава незабравим подарък за празниците – билетът му съвпада с всичките шест числа, за да спечели джакпот от 1,817 милиарда долара - втората най-голяма награда от лотарията в САЩ досега, според Powerball, пише ABC news.Печелившите числа, избрани в тегленето на Бъдни вечер в сряда, бяха: 4, 25, 31, 52 и 59 с Powerball 19.Победителят има избор между еднократно плащане в брой от 834,9 милиона долара или награда, изплащана за около 30 години от пълната сума на наградата.Джакпотът на Бъдни вечер беше втората награда в играта над милиард долара тази година след 46 последователни тегления без победител.Джакпотът от Powerball на стойност 1,787 милиарда долара, спечелен през септември от два билета в Мисури и Тексас, беше третата най-голяма награда в историята на лотарията в САЩ.Шансовете за спечелване на джакпота на Powerball са 1 на над 292 милиона.Тим Шартие, професор по математика и компютърни науки в колежа Дейвидсън, оприличава опита за спечелване на джакпота на Powerball с тези коефициенти на избиране на конкретна секунда в рамките на деветгодишен период и след това опит за познаване на тази конкретна секунда. Той каза, че закупуването на повече билети наистина увеличава шансовете на играча за печалба – но само незначително.