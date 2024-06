На Слънчака отвори врати един от най-престижните хотели в света

© Международната хотелска верига "Шератон“, собственост на Marriott International, отвори хотел в Слънчев бряг. Компанията пое управлението на бившия хотел "Глобус“ и отвори реновирания под името Four Points by Sheraton.



Това е първият имот на Marriott International на родното Черноморие и вторият в България. През декември миналата година отвори врати и Four Points by Sheraton Банско.



За отварянето на хотел под международния бранд се говореше от доста време, но официалното му откриване се състоя на 11 юни тази година.



Four Points by Sheraton е част от Marriott International и може да се похвали с глобално присъствие с над 300 хотела в 43 държави.



"Хотелът отвори врати след цялостна реновация, която отне една година. И в момента разполага с общо 359 стаи и апартаменти, като за сезон 2024 са напълно реновирани 270 стаи“, уточни за Economic.bg Игор Руге, генерален мениджър на Four Points by Sheraton за България.



Обектът в Слънчев бряг ще работи само през летния сезон и разполага с голям открит плувен басейн, фитнес зала, голям основен ресторант, лоби бар, пуул бар и спортен бар. Планирано е изграждането и на боулинг зала, СПА център и 25-метров вътрешен басейн.



България е страхотна страна с приказни природни дадености, които понякога са недостатъчен фактор за привличането на висок клас туристи, коментира Игор Руге.



Според него навлизането на световен бранд, какъвто е Four Points by Sheraton, бележи "значителен етап в развитието на българската хотелиерска индустрия“.



"Вярваме, че с влизането на бранда в България ще допринесем за привличането на повече туристи. Ангажиментът ни да предоставяме услуги на световно ниво ще допринесе за позиционирането на България като водеща дестинация за туристи, търсещи качество“, сподели още генералният мениджър на Four Points by Sheraton за България.