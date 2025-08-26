Костадин Костадинов, който даде извънреден брифинг днес в центъра на Варна. Като основна причина той посочи предложението от страна на правителството сегашния временен секретар на МВР, Мирослав Рашков да стане титуляр на поста, съобщи репортер на Varna24.bg.
По думите му ако президентът Румен Радев се съгласи и със свой указ назначи Рашков, то държавният глава ще изпадне в ролята на параван на управляващото мнозинство.
"Това не е демокрация!", категоричен бе Костадинов.
