НЗОК се грижи за здравето на бъдещите майки и децата чрез програмите "Майчино здравеопазване“ и "Детско здравеопазване“, по които заплаща съответните изследвания и профилактични прегледи.Програма "Майчино здравеопзване“ има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. От НЗОК информират, че профилактичните прегледи по програмата включват медицински дейности и изследвания за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането.За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени.Жените с нормална бременност имат право да изберат кой ще наблюдава бременността им. Това може да бъде специалист по акушерство и гинекология или общопрактикуващият им лекар. При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог. Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с "Медицинско направление“, издадено от общопрактикуващия лекар, еднократно за срока на бременността и за първите 42 дни след раждането.Изборът на наблюдаващ лекар може да бъде променен по всяко време през срока на бременността.В наблюдението на жени с нормална бременност са включени задължителни медицински дейности и лабораторни изследвания, които трябва да се извършат в различните периоди на бременността:Снемане на анамнеза - за установяване на рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици), определя се вероятния термин на раждане.При първо посещение се изследват:- (Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH), СУЕ;- Определяне на кръвна група и резус фактор;- Изследване за сифилис;– Изследване за хепатит В (HBsAg);– Изследване за хепатит С (anti-HCV);– Изследване за HIV (при съгласие).Изследване на кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген – по един път в 5-ия и в 8-ия лунарен месец;Измерване на артериално кръвно налягане и антропометрия (ръст, измерване на телесна маса, външна пелвиметрия,):- веднъж в 1-ви триместър;- по един път във всеки следващ лунарен месец,- в ІХ и Х лунарен месец - по два пътиГинекологичен статус - при първо посещение и в ІV лунарен месец.При първо посещение се взема материал за онкопрофилактична цитонамазка.Микробиологично изследване на влагалищен секрет - веднъж при първо посещение и в ІХ лунарен месец.Акушерска ехография - 4 пъти за периода на бременността:- в 4 – 10 г.с.; в 11 – 13+6 г.с.; в 18 – 23+6 г.с.; в 3-ти триместър.Ехографски преглед за фетална морфология – еднократно.Сърдечна дейност на плода - от 5-ти лун. мес. по един път във всеки следващ лунарен месец; а в ІХ-ти и Х-ти – по два пъти.Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания.При рискова бременност - на жени над 35-годишна възраст се назначават две допълнителни ехографии. Прави се и серумен скрининг за: алфа-фетопротеин, свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба в периода между 15-та и 19-та гестационна седмица.При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти - според вида на риска, и съответните специализирани изследвания.Съгласно Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:- за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;- за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането;- ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;- за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист)НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 5.1 "Нормално раждане“ и КП №5.2 "Раждане чрез цезарово сечение“. Секциото се заплаща само ако има съответните индикации за прилагането му, т.е. само по медицински показания и ако лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор с НЗОК по тази пътека. В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи.НЗОК не заплаща секцио по желание на бременната, без да има медицински индикации.По програма "Майчино здравеопазване“ се извършва рутинно послеродово наблюдение до 42-ия ден след раждането, което включва- общ преглед, в т.ч. оценка на психичен статус,- измерване на артериално налягане, и др.;-промоция на кърменето;- изследване на: хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити, СУЕ, албумин и седимент в урината.За бременни, които не са здравноосигурени, също са предвидени прегледи и изследвания. Обхватът на дейностите е регламентиран в Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.