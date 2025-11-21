Бюджет 2026 влиза на първо четене в Народното събрание днес.Основните промени са - с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии и увеличението на данъка върху дивидентите. В бюджета се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата да стане 620 евро."Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК.