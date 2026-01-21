На първо гласуване в пленарна зала с 121 "за'', 82 "против" и 10 "въздържал се" народните представители приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия (КПК), предаде репортер наНародните представители гласуваха също промените между първо и второ четене да се гледат по съкратената процедура.Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.Народните представители отхвърлиха предложенията на "ДПС-Ново Начало" и "Продължаваме Промяната-Демократична България" за закриване на КПК.Законопроектът на “ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата. Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции