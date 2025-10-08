ЗАРЕЖДАНЕ...
На първо четене: Парламентът въведе нов учебен предмет
© Булфото
С промените се въвежда нов учебен предмет "Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация "ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.
Предложението бе одобрено с 169 гласа " за “, 3 " срещу “ и 28 " въздържали се “.
В пленарната зала бяха регистрирани общо 200 народни представители.
Гласуването по партии бе разпределено по следния начин:
Герб-СДС – 64 " за “
ПП–ДБ – 0 " за “, 3 " срещу “, 21 " въздържали се
“Възраждане" – 32 " за “
"ДПС–Ново начало"– 22 " за “
БСП–Обединена левица – 15 " за “
"Има подобен народ" (ИТН) – 17 " за “
"Алианс за права и свободи"(АПС) – 9 " за “
МЕЧ – 6 " за “
Величие – 7 "въздържали се“
Нечленуващи в парламентарна група – 4 "за“
Трите законопроекта – на Министерския съвет, на " Продължаваме промяната “ и на " Демократична България “ – бяха обединени преди гласуването.
