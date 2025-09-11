ЗАРЕЖДАНЕ...
На първо четене в комисия: НСО вече няма да осигурява транспорт на президента
©
Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.
Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това става чрез отмяна на т.14 в чл.14, ал.1 от закона. Точката бе приета с осем гласа "за", един "против" и трима "въздържал се".
По време на заседанието Калин Стоянов каза, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е "напълно ненужна привилегия".
"Подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, но не и за администрацията на Народното събрание или Министерския съвет", допълни той.
Стоянов обясни, че служителите от администрацията също не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.
"Фокус" припомня, че началото на този дебат започна във Варна в началото на миналия месец, когато президентският кортеж е наброявал "четири леки автомобила, два джипа, един микробус и полицейски ескорт, който блокирал улици и светофари“.
Тогава Стоянов определи кортежа на президента като "достоен за велик диктатор".
Още по темата
/
"Възраждане" иска изменения в Закона за потребителския кредит, предлага глоби до 1 000 000 лева
10.09
Доц. Милен Любенов: Президентът Радев прибягва твърде често до демагогия и до популизъм, но не виждам да има ясна програма как да управлява държавата
08.09
Киселова към финалистите на US Open: Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители
06.09
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа си и внушиха на собствените си избиратели, че са безсилни
05.09
Борисов: Трябва да има единен, обществено приет, подкрепен от дясноцентристките партии кандидат за президент. Всичко останало е обречено
05.09
Проф. Светослав Малинов: Очакваме интересен политически сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми
04.09
Асен Василев за визитата на Зафиров: Такива действия подкопават доверието в България, пречат й да стане богата
04.09
Ивелин Михайлов обяви правителството за незаконно избрано, "Величие" ще търси подкрепа за сезиране на Конституционния съд
04.09
Още от категорията
/
Меглена Кунева: Няма как речта на Фон дер Лайен да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта
21:25
Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
20:28
Доган с нов политически обект: За мен какви ли не приказки се носят. Жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде
16:35
Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
12:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.