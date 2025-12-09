На първо четене в комисия: Приеха бюджета на ДОО
© Булфото
В законопроекта за бюджета на ДОО е записано, че минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 620,20 евро. Максималният месечен размер на осигурителния доход пък е 2 300 евро.
Фискалният съвет отново излезе с критично становище - настоящата политика в НОИ неминуемо ще доведе до нужда от вдигане на вноската и то скоро.
"Дефицитът за 2025 г. е 9 млрд. А за 2026 е 12 млрд. лева. Видно е, че не можем да настигнем приходите. Затова или вдигаме рязко осигуровката, или вдигаме базата, върху която се изчислява", предложи Мария Минчева от БСК.
"Социалното осигуряване е система и всички плащания са социални, друг е въпросът, ако пипаме нещо, което не е там с тази цел", посочи Ася Гонева от КНСБ.
