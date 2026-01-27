На тази дата ще са предсрочните парламентарни избори през 2026 година
По-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отхвърли категорично датата 29 март.
Най-обсъжданите теми в момента на политическата сцена са кога ще са предсрочните парламентарни избори, кога Румен Радев ще разкрие политическия си проект и кой ще е служебен премиер.
На 99% е ясно, че служебният министър-председател ще е Андрей Гюров. Емил Ганчев ще заеме поста на служебен вътрешен министър, научи ФОКУС от сигурни източници и съобщи по-рано днес.
Тепърва предстои да видим как точно ще се нареди пъзелът, но едно е категорично - със сигурност не ни очаква лека година откъм политически събития.
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
15:23
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
10:37
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
09:55
