На второ четене народните представители приеха Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие в Република България, предаде репортер на "Фокус". 

Текстовете бяха приети с 130 гласа "за", 40 "против", въздържали се нямаше. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. 

В дневния ред бе заложено законът да бъде разгледан на първо четене, но след гласуване постъпи искане и за разглеждането му на второ четене, което бе прието от народните представители.