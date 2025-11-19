На второ четене народните представители приеха Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие в Република България, предаде репортер наТекстовете бяха приети с 130 гласа "за", 40 "против", въздържали се нямаше. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.В дневния ред бе заложено законът да бъде разгледан на първо четене, но след гласуване постъпи искане и за разглеждането му на второ четене, което бе прието от народните представители.