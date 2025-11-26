Народните представители приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) на второ четене в Комисията за бюджет и финанси в парламента, предаде репортер наЗа утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия.По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта.Планира се приходната част на бюджета на ДОО догодина да надхвърли тази година с повече от 1,2 милиарда евро.-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро, а минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 620,20 евро.-Дневният минимален размер на обезщетението за безработица – 9,21 евро, а дневният максимален размер на обезщетението за безработица – 54,78 евро.-Минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни да бъде в размер на 322,37 евро, а от 1 юли до 31 декември – 346,87 евро.След това депутатите се захванаха с бюджета на НЗОК.