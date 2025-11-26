Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Народните представители приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) на второ четене в Комисията за бюджет и финанси в парламента, предаде репортер на "Фокус". 

За утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия. 

По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта. 

Планира се приходната част на бюджета на ДОО догодина да надхвърли тази година с повече от 1,2 милиарда евро.

Какво се променя с този бюджет? 

-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари

-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро, а минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 620,20 евро. 

-Дневният минимален размер на обезщетението за безработица – 9,21 евро, а дневният максимален размер на обезщетението за безработица – 54,78 евро. 

-Минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни да бъде в размер на 322,37 евро, а от 1 юли до 31 декември – 346,87 евро.

След това депутатите се захванаха с бюджета на НЗОК.