Началникът на Софийския затвор е пуснал предложение за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев - Брендо, потвърдиха за ФОКУС от Софийски градски съд.

Предстои решението да бъде взето на открито съдебно заседание, за което все още няма насрочена дата.

Припомняме, че Брендо беше осъден на 10,6 години затвор при първоначален строг режим с кумулираните присъди от Румъния и Италия. Той се предаде доброволно на властите у нас през лятото на 2024 г.