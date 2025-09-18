ЗАРЕЖДАНЕ...
Началникът на кабинета на Вълчев: Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България
Това заяви началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща на министрите, които отговарят за професионалното образование и обучение от държавните членки на ЕС, която се проведе в Хернинг в рамките на Датското председателство.
По време на срещата бе приета Декларация за привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение (ПОО) за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026–2030.
Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България – промените в Закона за професионалното образование и обучение в България дават възможност на всички граждани за личностна и професионална реализация, отбеляза Михайлова.
Всички участници споделиха, че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна, защото това е начинът за предоставяне на широки възможности, гъвкавост, социална мобилност и благополучие.
Отбелязано бе, че професионалното образование и обучение може да стане по-привлекателност чрез ранно кариерно ориентиране и представяне на професиите в началния и основния етап на образование, реформи в учебните програми, практически умения и програми за стажуване и практики в реална работна среда, обучения на учители, популяризиране на ползите от това обучение сред родителите, сътрудничество между образователните институции и бизнеса, както и разширяване обхвата на програмите в по-високите квалификационни нива.
