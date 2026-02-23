Сподели close
Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо до министър-председателя Андрей Гюров и служебния кабинет със 7 приоритетни задачи за децата на България.

В писмото се настоява за спешни и конкретни действия в посока устойчиво финансиране на Националния център за безопасен интернет, въвеждане на стандарт за психологическа подкрепа в училище, прозрачност при изграждането на Националната детска болница, развитие на приемната грижа, ранна диагностика и 

реформа в правосъдието за деца.

Вижте текста на цялото писмо тук.